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  2. Названы "зимние" продукты, которые предотвращают дефицит железа

Названы "зимние" продукты, которые предотвращают дефицит железа

Для поддержания нормального уровня железа в организме зимой специалисты советуют употреблять продукты с его высоким содержанием, сообщает Профиль.


Как известно, железо помогает распределять кислород по всему организму и улучшает состояние кожи и волос. 
Недостаток железа – частая проблема, особенно для женщин и молодежи. Дефицит железа провоцирует слабость, мигрень, одышку, головокружение и снижение аппетита. 

К продуктам с высоким содержанием этого элемента относят: 

Апельсин. Он увеличивает содержание железа в организме, помогает сбросить вес, делает кожу здоровой, повышает иммунитет.

Яблоко. Этот фрукт помогает держать организм в тонусе и участвует в формировании красных кровяных телец, которые транспортируют кислород по всему телу. 

Гранат. Его относят к одному из лучших фруктов для поддержания уровня гемоглобина в организме. Плюс ко всему он – отличный источник железа, питательных веществ, белков, углеводов и клетчатки. 

Овощи. Они также полезны в регулировании уровня железа. К примеру, в шпинате содержатся минералы и витамины, которые помогают поддерживать иммунитет и даже могут защитить от анемии. Свекла – источник энергии, в котором содержатся железо, кальций и другие питательные вещества. Брокколи, в свою очередь, изобилует витаминами В и С, фолиевой кислотой, цинком и магнием – это снижает уровень сахара в крови и предотвращает стресс. Еще один продукт – капуста. Помимо предотвращения дефицита железа, этот овощ помогает в похудении и улучшении состояния кожи, а еще способствует выводу токсинов из организма. 

Фото: pixabay.com
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