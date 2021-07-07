Названы возможные причины крушения Ан-26 на Камчатке

Основных вариантов – три. Их перечислил министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет ТАСС.
Вот список: неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.
По словам Виталия Савельева, образована техническая комиссия по расследованию причин произошедшего, а также продолжается поиск, идентификация и эвакуация тел погибших. Министр транспорта России уточнил, что на 16:30 по местному времени спасателям удалось обнаружить фрагменты 11 тел погибших.
Источник агентства сообщил, что черные ящики самолета пока не найдены.
Фото: ТАСС
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