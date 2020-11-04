Названы рекомендации, которые помогут обеспечить комфортную жизнь пожилым питомцам

Животные старше 7 лет требуют особого ухода. Так считает ветеринарный врач Алеся Павлова.
По словам ветеринарного врача, для того чтобы пожилые питомцы чувствовали себя хорошо, хозяевам необходимо соблюдать ряд рекомендаций.
Во-первых, необходимо контролировать состояния здоровья питомца.
Алеся Павлова отмечает, что обследовать домашних животных следует не реже 2 раз в год.
– Как правило, это осмотр терапевта, биохимический и общий анализ крови. При необходимости терапевт порекомендует посещение кардиолога, нефролога, онколога или других узких специалистов, – рассказала ветеринар.
Во-вторых, хозяевам следует правильно кормить питомца.
Существует ряд специальных кормов для пожилых животных. Их состав подобран таким образом, чтобы профилактировать проблемы, которые чаще возникают у пожилых животных.
В случаях, когда питомцы отказываются от кормов, приобретенных в магазинах, необходимо обратиться за помощью к диетологу.
– Диетолог, учитывая заболевания, результаты анализов и прочие факторы, составит натуральный рацион, – отметила Алеся Павлова.
В-третьих, важно своевременно вакцинировать и обрабатывать питомца от блох, клещей, паразитов.
Пожилые животные так же болеют заразными заболеваниями, как и молодые. Специалист заметила, что правильные препараты может подобрать только ветеринарный врач.
В-четвертых, хозяева должны поддерживать активность питомца.
Пожилым животным также требуются регулярные прогулки. Это является профилактикой ожирения и проблем, связанных с ним.
– Иногда требуется ограничение активности, об этом вам сообщит врач. По мере старения организма снижается работоспособность внутренних органов, ухудшается способность восстановления организма, – рассказала ветеринарный врач.
Следуя рекомендациям, не стоит забывать, что выявить возрастные заболевания на ранней стадии и разработать подходящую схему лечения помогут только регулярные визиты к ветеринарному врачу.
Фото: vet.pavlova
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Названы рекомендации, которые помогут обеспечить комфортную жизнь пожилым питомцам
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