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Названы основные причины потери обоняния

Довольно неприятным побочным эффектом является потеря обоняния. Интерес к этому симптому в последнее время возрос, так как ученые установили, что отсутствие способности чувствовать запах возможно и при коронавирусе. Об основных причинах в программе "Жить здорово" рассказал директор Института уха, горла и носа в Нью-Йорке Игорь Бранован.


Чтобы понять причины потери обоняния, важно осмыслить процесс восприятия запахов человеком.

– Поток воздуха, содержащий множество молекул, проходит через ноздри, стимулируют обонятельные волоски и вызывает формирование электрических импульсов. Они, в свою очередь, доходят до коры головного мозга, после чего человек начинает распознавать их, – объяснил Игорь Бранован.

По словам медика, запах может исчезать по двум причинам:

– Первое – это воспаление в полости носа. Или же что-то происходит с волосками и клетками вокруг них. В настоящий момент известно, что при коронавирусе "нарушаются" именно клетки, которые поддерживают функцию волосков.

Хотя обоняние при COVID-19 и исчезает, оно достаточно быстро возвращается, причем у большинства пациентов:

– Так как функциональность этих нервных клеток нарушена, они не воспринимают импульсы, из-за чего почти 9 из 10 человек, переболевших коронавирусом, теряют обоняние на срок от двух до четырех недель. К счастью, у подавляющего большинства запахи возвращаются, то есть эти клетки регенерируют, поддерживают функцию волосков. Но очень часто обоняние временно нарушено. Большинство переболевших людей отмечают, что запах какой-то не такой, иногда неприятный, – добавил Игорь Бранован.

Фото: pixabay.com
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