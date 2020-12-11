Названы главные ошибки водителей при езде на механике

Специалисты считают, что механическая трансмиссия надежней автоматической. При правильной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако некоторые водители допускают ошибки, которые способны убить механику за полгода, пишет RG.RU.
Ручную коробку передач обычно предпочитают спортсмены и люди с агрессивным стилем вождения. Так, например, резкое отпускание сцепления на старте покажет впечатляющий эффект – пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако данный прием используется не только для зрелищности. Благодаря ему во время старта спортсмены могут опередить соперников на доли секунды.
Стоит отметить, что новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Автомобиль подвергается ударным нагрузкам: после серии подобных резких приемов придется покупать новый выжимной подшипник и менять сгоревшие диски сцепления. Отпускать педаль сцепления необходимо плавно. Это надежный способ защитить трансмиссию от нелепых поломок.
Некоторые же автолюбители постоянно прижимают педаль сцепления. Особенно это касается новичков, которые боятся убрать ногу в сторону. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В результате диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры обязательно станут причиной возникших в скором времени повреждений.
Опасно продолжительное время удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Из-за этого произойдет не только проскальзывание дисков, но и износ выжимного подшипника.
Еще одна ошибка – переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В подобной ситуации водитель может уловить характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.
Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке, – случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Автомобиль назад не рванет, но синхронизаторы сломаются.
Также при движении нельзя все время держать руку на селекторе вместо подлокотника. Из-за этого происходит излишняя выработка деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор следует трогать только для переключения скоростей.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
613
Названы главные ошибки водителей при езде на механике
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter