Таким целебным свойством обладает клубника. В этом уверяет врач-диетолог Михаил Гинзбург, пишет РИА Новости.
Медик пояснил: «клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов – это называется факторы, тормозящие ангиогенез», передает «Россия 1». Данное свойство помогает ягоде оказывать противоопухолевое действие. Она может быть полезна для профилактики рака желудка и кишечника.
Кроме того, употребление клубники в пищу помогает снизить риски инфаркта и инсульта, понизить уровень «вредного» холестерина и укрепить иммунитет.
Фото: pixabay.com
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Названа ягода, которая снижает риск возникновения рака
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