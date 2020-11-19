Итальянцев назвали самой стильной нацией в Европе. Подобные выводы сделаны на основе результатов опроса модного ретейлера Farfetch, сообщает Lenta.ru.
Вторую строчку в списке модных наций заняли французы, на третьей же разместились испанцы. Четвертое место среди модников досталось британцам. На пятой и шестой строчке оказались жители Швеции и Дании соответственно.
Вслед за скандинавами последовали португальцы, которые заняли седьмое место, и немцы – восьмое место. На девятой позиции расположились норвежцы, в конце десятки самых стильных оказались финны.
Также исследование показало, как жители стран оценивают собственные модные вкусы. Удалось установить, что стильными себя считают 76 процентов поляков, в то время как среди лидеров рейтинга – итальянцев и французов – положительный ответ дали лишь 67 и 64 процента респондентов соответственно.
Фото: pixabay.com
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Названа самая стильная нация в Европе
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