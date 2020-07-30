Названа опасность горячей еды

По его словам, идеальная температура пищи для пищевода и желудка – комнатная. При этом необходимо различать теплую и горячую еду. Первая полезна, а вот вторая может вызвать язву желудка.Постоянное употребление чрезмерно горячей еды уменьшает чувствительность. Человек со временем уже не может оценить, насколько еда на самом деле горячая.В итоге в желудке появляется воспаление – разрушаются его клетки. Это гастрит, который может развиться в язву., – предупреждает доктор.Слизистая оболочка полости рта состоит из многих слоев, она более устойчивая и грубая. Слизистая пищевода и желудка однослойная и более чувствительна к повреждениям. Если неприятно горячо уже во рту, то есть такую пищу точно не стоит.