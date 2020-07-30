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Названа опасность горячей еды

Частое употребление чрезмерно горячей пищи может стать причиной не самых приятных и даже опасных последствий. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

По его словам, идеальная температура пищи для пищевода и желудка – комнатная. При этом необходимо различать теплую и горячую еду. Первая полезна, а вот вторая может вызвать язву желудка.



Постоянное употребление чрезмерно горячей еды уменьшает чувствительность. Человек со временем уже не может оценить, насколько еда на самом деле горячая.

В итоге в желудке появляется воспаление – разрушаются его клетки. Это гастрит, который может развиться в язву.

«Если вы положили в рот ложку еды или сделали глоток горячей воды и при этом в полости рта вам горячо, то лучше остудить такую пищу», – предупреждает доктор.

Слизистая оболочка полости рта состоит из многих слоев, она более устойчивая и грубая. Слизистая пищевода и желудка однослойная и более чувствительна к повреждениям. Если неприятно горячо уже во рту, то есть такую пищу точно не стоит.

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