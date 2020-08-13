Названа новая сумма ущерба от взрыва в порту Бейрута

В результате взрыва в ливанской столице разрушились и были повержены почти 4 тысячи зданий, сообщает ТАСС.

Сумма ущерба от взрыва в порту Бейрута оценивается в более чем 15 млрд долларов.

– Президент Аун отметил, что по предварительным оценкам ущерб, который понес Ливан, превышает 15 млрд долларов, – сказано в заявлении президента Ливана Мишель Ауна, которое он сделал в беседе с королем Испании Филиппом VI.

При этом страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрута в 3 млрд долларов. Уже известно, что на восстановление порта и городских зданий потребуется от 12 до 15 млрд долларов.