Названа неожиданная опасность частого употребления кофе

Употребление большого количества кофе может спровоцировать образование камней в почках. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
- Выделяют три основных типа камней: ураты, фосфаты и оксалаты. Первые образуются в почках вследствие нарушения мочексилого обмена. В основном проблема генетически детерминирована, но она может не проявляться очень долгое время, пока у человека в питании не начнутся глобальные нарушения. Употребление большого количества мяса, кофе и сахара может спровоцировать резкое увеличение количества мочевой кислоты, в результате чего она начнет откладываться в виде солей в почках, - обратил внимание врач.
Что касается оксалатов, то они, по словам медика, формируются из-за инфекций в мочевыводящих путях. Иногда причина их образования кроется в дефиците витамина А в организме.
- Если человек редко ест морковку, могут возникнуть такие проблемы, - отметил Сергей Агапкин.
Фосфаты зачастую являются следствием развивающегося у пациента остеопороза.
- Когда костная ткань разрушается, фосфор выводится через почки и там выпадает в осадок. Поэтому первое, с чего всегда начинается изучение мочекаменной болезни, это с состава камня. Делается его химический анализ и после подбирается терапия в зависимости от вида образования, - констатировал врач.
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