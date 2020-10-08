Корнеплод нужно опускать не в холодную, а в кипящую воду, пишет издание Wirtualna Polska.
Дело в том, что при варке в холодной воде овощ теряет массу питательных веществ, которые в нем содержатся. А вот при использовании кипятка такого не происходит.
Солить воду при этом советуют только когда картофель уже станет мягким, уточняет РИА Новости. Варить его нужно на среднем огне примерно 15–20 минут. Можно добавить немного молока (пропорция по отношению к воде: 250 миллилитров на литр) и сливочное масло.
Еще один интересный факт: молодой картофель лучше варить очищенным или тщательно вымытым, а вот старый – в мундире, потому как самые полезные вещества в нем находятся под кожурой.
Фото: pixabay.com
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Назван способ правильно варить картофель
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