Назван способ обойти системные требования Windows 11

Эксперты выявили способ установки новой ОС от Microsoft на ПК, обойдя ограничения. Об этом информирует издание Bleeping Computer.
Специалисты указывают на бесплатное программное обеспечение Universal MediaCreationTool, с помощью которого они смогли обойти системные требования Windows 11. Данный метод позволяет установить самую новую ОС на компьютеры со старым оборудованием и при отсутствии криптографического чипа TPM 2.0.
Уточняется, что при запуске установки Windows 11 система выполняет несколько операций, в частности, редактирует записи в реестре. Упомянутая программа может обмануть систему и обойти ограничение. Например, при обычной установке на тестовом компьютере Windows 11 сообщает, что на ПК отсутствуют чип TPM 2.0, поддержка Secure Boot, а также на диске менее 64 гигабайт свободного места. После установки утилиты такие ошибки не появляются.
"Действуя по такому сценарию, мы смогли без проблем установить последнюю предварительную сборку Windows 11 22463", – добавили авторы.
Минусом такого способа является то, что метод считается неофициальным и может привести к уменьшению производительности ОС или появлению других ошибок.
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