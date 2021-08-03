Назван самый популярный производитель смартфонов в 2021 году

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Китайский технологический гигант сумел занять 25,3 процента рынка, отгрузив более 12 миллионов телефонов во втором квартале нынешнего года. Samsung утратил ведущую позицию, заняв 24 процента рынка с 12 миллионами мобильных телефонов. Третью позицию занял Apple (19,2 процента и более 9 миллионов смартфонов).По данным аналитиков, 67-процентный рост доли Xiaomi за второй квартал связан со спросом на ее продукцию в России, Украине, Испании и Италии. Чаще всего потребители выбирают недорогие смартфоны марки.