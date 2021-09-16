Назван овощ снижающий аппетит и артериальное давление

– Свёкла – очень полезный корнеплод. Она богата клетчаткой, марганцем, железом и витаминами группы С и В. Многочисленные исследования давно показали, что при регулярном употреблении свёклы, у людей улучшается иммунитет, снижается риск развития заболеваний сосудов, сердца, нервной системы.



– Она очень полезна для тех, кто следит за своей фигурой.

Как врач диетолог, могу сказать, что свела имеет очень мало калорий. Примерно 40-43 на 100 грамм. В вареной 45-49 калорий. Поэтому можно смело включать ее в рацион тем, кто пытается похудеть. Учёными давно доказано, что после приёма свёклы в пищу значительно снижается аппетит. Человеку не хочется есть несколько часов.















Также врач поделилась информацией о калорийности свеклы.Употребление свеклы благоприятно влияет на весь организм в целом, но для людей, страдающих рядом определенных недугов, просто необходим.

–Свёкла полезна для желудка, кишечника. А еще исследования доказывают, что данный корнеплод способен предотвращать развитие раковых заболеваний. Также свёкла способна не только снижать уровень систолического и диастолического артериального давления, но даже предотвращать развитие гипертонии, – добавила врач.

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Как и у всего полезного, у свеклы тоже есть противопоказания, о которых не стоит забывать.– подытожила врач.