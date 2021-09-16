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Назван овощ снижающий аппетит и артериальное давление

Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Пигарёва рассказала об простом и доступном всем овоще, который полезен для фигуры, снижает аппетит и препятствует гипертонии.

Свёкла – очень полезный корнеплод. Она богата клетчаткой, марганцем, железом и витаминами группы С и В. Многочисленные исследования давно показали, что при регулярном употреблении свёклы, у людей улучшается иммунитет, снижается риск развития заболеваний сосудов, сердца, нервной системы.

Также врач поделилась информацией о калорийности свеклы.

Она очень полезна для тех, кто следит за своей фигурой. Как врач диетолог, могу сказать, что свела имеет очень мало калорий. Примерно 40-43 на 100 грамм. В вареной 45-49 калорий. Поэтому можно смело включать ее в рацион тем, кто пытается похудеть. Учёными давно доказано, что после приёма свёклы в пищу значительно снижается аппетит. Человеку не хочется есть несколько часов.

Употребление свеклы благоприятно влияет на весь организм в целом, но для людей, страдающих рядом определенных недугов, просто необходим. 

Свёкла полезна для желудка, кишечника. А еще исследования доказывают, что данный корнеплод способен предотвращать развитие раковых заболеваний. Также свёкла способна не только снижать уровень систолического и диастолического артериального давления, но даже предотвращать развитие гипертонии, – добавила врач.

фото pixabay.com

Как и у всего полезного, у свеклы тоже есть противопоказания, о которых не стоит забывать.

У свёклы есть и противопоказания. Первое – аллергия на овощ. Людям с мочекаменной и желчнокаменной болезнями она противопоказана. В свёкле содержится много оксалатов, которые способствуют образованию камней в просвете мочевыводящих или желчевыводящих путей, – подытожила врач.
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