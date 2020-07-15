Назаров: качество – важнейший приоритет экономической политики нашей страны

Качество обеспечивает конкуренцию на мировых рынках, быструю смену технологий, сокращение срока выхода продукции на рынок и заставляет всех активно работать на повышение своей конкурентоспособности. Об этом сегодня рассказал вице-премьер Юрий Назаров на церемонии награждения лауреатов Премии Правительства в Национальной библиотеке.

– Ваша работа получила высокую оценку государства, а это возможно, когда занимаешься любимым делом, отдаешь ему всю энергию и знания. И когда удается для достижения высокого результата мобилизовать и сплотить коллектив, – обращаясь с приветственным словом к лауреатам, отметил Юрий Назаров.

Он также подчеркнул: Президентом отмечено, что сейчас как никогда необходимо выйти на новый, более высокий технологический уровень в промышленности, во всех сферах, где это возможно. Не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где другие эти пути не видят. Найти формы и инструменты, которые обеспечивают выполнение главной цели – достижение устойчивого и сбалансированного экономического роста.

– Быть успешными сегодня могут те компании, которые выстраивают свою стратегию на основе качества на всех этапов деятельности. С удовлетворением отмечаю, что в нашей стране есть такие предприятия. Сегодняшние лауреаты Премии представляют срез всей нашей экономики. Это как различные отрасли промышленности, так и организации сферы услуг, образования, науки. Причем это не только крупные предприятия с долей государства, но и представители малого и среднего бизнеса. Особенно приятно, что продукция большинства лауреатов Премии получила признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, – рассказал вице-премьер.