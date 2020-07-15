Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Назаров: качество – важнейший приоритет экономической политики нашей страны

Назаров: качество – важнейший приоритет экономической политики нашей страны

Качество обеспечивает конкуренцию на мировых рынках, быструю смену технологий, сокращение срока выхода продукции на рынок и заставляет всех активно работать на повышение своей конкурентоспособности. Об этом сегодня рассказал вице-премьер Юрий Назаров на церемонии награждения лауреатов Премии Правительства в Национальной библиотеке.

Ваша работа получила высокую оценку государства, а это возможно, когда занимаешься любимым делом, отдаешь ему всю энергию и знания. И когда удается для достижения высокого результата мобилизовать и сплотить коллектив, – обращаясь с приветственным словом к лауреатам, отметил Юрий Назаров.

Он также подчеркнул: Президентом отмечено, что сейчас как никогда необходимо выйти на новый, более высокий технологический уровень в промышленности, во всех сферах, где это возможно. Не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где другие эти пути не видят. Найти формы и инструменты, которые обеспечивают выполнение главной цели – достижение устойчивого и сбалансированного экономического роста.

Быть успешными сегодня могут те компании, которые выстраивают свою стратегию на основе качества на всех этапов деятельности. С удовлетворением отмечаю, что в нашей стране есть такие предприятия. Сегодняшние лауреаты Премии представляют срез всей нашей экономики. Это как различные отрасли промышленности, так и организации сферы услуг, образования, науки. Причем это не только крупные предприятия с долей государства, но и представители малого и среднего бизнеса. Особенно приятно, что продукция большинства лауреатов Премии получила признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, – рассказал вице-премьер.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
В Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка, одного из водителей доставали спасатели
Лукашенко: о приватизации «Нафтана» не может быть и речи
Лукашенко: исполнительская и технологическая дисциплина – основа любого развития
5 причин полюбить кабачки
Информация о минировании площади Славы в Могилеве не подтвердилась
С 1 сентября отсортированный по разным контейнерам мусор запретят вывозить одним мусоровозом
Лукашенко: спрос за выполнение программ развития регионов будет очень серьезным
Биржа: доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
Издательский дом «Беларусь сегодня» победил в двух номинациях Республиканского творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве
Nissan показал свой первый электрический кроссовер – Ariya
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это делается
В городском поселке Октябрьский появился клабхаус байкеров
Назаров: качество – важнейший приоритет экономической политики нашей страны
Синоптики: на днях в стране станет теплее
Белгидромет об изменении климата в стране: лето увеличивается, зима сокращается
Ефрейтор контрактной службы: народ должен выбрать своего Президента 9 августа мирно и спокойно
МВД: обеспечить порядок – не право, а обязанность сотрудника милиции
Белгидромет: климатическое лето в этом году началось на одну-две недели позже обычного
Минэнерго: в стране растет объем потребления энергии электротранспортом
В Минске наградили лауреатов Премии Правительства за достижения в области качества
Президент рассчитывает на дальнейший рост доходов населения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Павлины, говоришь?
Власти Сеула проведут независимое расследование обвинений в адрес умершего мэра
Лукашенко: свою страну никому не отдадим и будем ее защищать
Лукашенко: перед Правительством поставлена задача защитить свой рынок
После перерыва для посетителей открылся Disneyland в Париже
Лукашенко: экспорт будет основным направлением нашей деятельности
СК: возбуждено уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок
Лукашенко на встрече с активом Витебской области рассказал о своей мечте
Погода в четверг: до +26 °С и кратковременные дожди
Лукашенко ориентирует Витебскую область на развитие туристического потенциала
Названа причина смерти актрисы Наи Риверы – она стала третьим умершим в возрасте около 30 лет участником сериала «Хор»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿О предателях
Названы самые опасные страны для путешествий в 2020 году
Лукашенко: мы немало сделали, но впереди очень много работы
Более 2600 белорусов, переболевших коронавирусной пневмонией, прошли курс медицинской реабилитации
В Беларуси осталось убрать 8,1 процента площадей озимого ячменя
День электротранспорта проходит в индустриальном парке «Великий камень» - стрим
Футбол. Плотников продлил контракт с минским «Динамо»
Диетологи назвали продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте
Суммы начислений за водоснабжение и водоотведение в июне жителям проблемных домов Минска обнулены
Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области
Женщины чаще мужчин страдают метеозависимостью
блог
Сергей МИХОВИЧ
Все реформы от земли
Штраф за парковку на минских газонах уже получили около 100 автовладельцев
«Челси» победил «Норвич» и укрепился на третьем месте в таблице АПЛ
Зенон Ловкис: перемены могут быть только в наращивании движения вперед
Авторы
СКАНИРУЙТЕ