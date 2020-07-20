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  2. Наводнения привели к смерти 21 жителя Бангладеш

Наводнения привели к смерти 21 жителя Бангладеш

Опасная ситуация наблюдается в 18 из 64 административных округов страны, сообщает ТАСС.

Разлив рек в результате ливней привел к смерти 21 человека в Бангладеш.

Согласно данным местных властей, опасная ситуация наблюдается в 18 из 64 административных округов страны, где живут более 2,6 миллиона человек. Стихия уже уничтожила дороги, посевы и множество населенных пунктов.

Руководство страны опасается повторения паводков в конце этой недели, на местах работают команды спасателей, пострадавшие доставлены в центры временного размещения.

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Фото: Рейтер
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