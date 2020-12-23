Национальный совет поддержал инициативу ФПБ направить обращение в Международную организацию труда

Решение принято на заседании Нацсоветом по трудовым и социальным вопросам в связи с введением ЕС экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий.
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В состав Национального совета входят представители трех сторон: республиканских объединений профсоюзов, нанимателей и Правительства. Совет на постоянной основе рассматривает наиболее актуальные и проблемные вопросы трудовой и социально-экономической сфер. С учетом того, что решение ЕС о введение санкций может напрямую затронуть интересы трудящихся, этот вопрос стал одним из основных на состоявшемся сегодня заседании.
– Мы видим, что в последние время инструмент санкционного давления Европейского союза перешел на совершенно неприемлемый уровень. Санкции могут быть введены без какого-либо доказательного обоснования в отношении любых предприятий, – отметила Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов. – Подобные попытки ограничить работу предприятий могут привести к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест и замораживанию гарантированных коллективными договорами выплат работникам. Все это в результате отражается на людях, нарушает их право на труд. Мы предлагаем от имени Национального совета подготовить обращение к Международной организации труда с заявлением о недопустимости нарушения Европейским союзом прав наших трудящихся.
Международная организация труда – это специализированный институт Организации Объединенных Наций. Главная цель которого – содействовать защите трудовых прав, расширению возможностей достойной занятости, укреплению социальной защищенности и развитию диалога по вопросам, связанным со сферой труда.
Правительство и объединение нанимателей поддержали инициативу национального профцентра. В ближайшее время обращение от имени трех сторон Нацсовета будет направлено в МОТ.
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Национальный совет поддержал инициативу ФПБ направить обращение в Международную организацию труда
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