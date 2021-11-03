Национальный аэропорт Минск с начала года обслужил 2 млн пассажиров

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– пояснил Вячеслав Хоронеко.По итогам сентября аэропорт вышел на безубыточную работу.Также гендиректор поделился планами по привлечению авиакомпаний и открытию новых рейсов.– пояснил он.Вячеслав Хоронеко добавил, что в связи с непростой ситуацией в аэропорту были оптимизированы некоторые подразделения. Была оказана поддержка со стороны государства, в частности отсрочки по налогам, рассрочки по обязательным платежам. Помимо этого, были выделены средства на подготовку воздушной гавани к приближающейся зиме., – констатировал он.Генеральный директор добавил, что сейчас осуществляется модернизация аэровокзального комплекса., – сказал Вячеслав Хоронеко.