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Национальный аэропорт Минск с начала года обслужил 2 млн пассажиров

Национальный аэропорт Минск с начала года обслужил два миллиона пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко во время пресс-конференции ко Дню работников гражданской авиации, пишет БЕЛТА.

Архивное фото

– На начало этого месяца мы перевезли уже 2-миллионного пассажира. Это, конечно, мало по сравнению с 2019 годом, но в такой довольно сложный период это тоже большой успех, – пояснил Вячеслав Хоронеко. 

По итогам сентября аэропорт вышел на безубыточную работу.

Также гендиректор поделился планами по привлечению авиакомпаний и открытию новых рейсов. 

– Уже работаем с авиакомпанией "Азимут". С 4 ноября начнутся полеты из Калуги. Авиакомпания "Скол" планирует приступить к выполнению чартерных рейсов на постоянной основе из Пскова в Минск, авиакомпания "Смарт-Авиа" – из Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Мурманска, авиакомпания "Икар" – из Калининграда, – пояснил он.

Вячеслав Хоронеко добавил, что в связи с непростой ситуацией в аэропорту были оптимизированы некоторые подразделения. Была оказана поддержка со стороны государства, в частности отсрочки по налогам, рассрочки по обязательным платежам. Помимо этого, были выделены средства на подготовку воздушной гавани к приближающейся зиме. 

– Зима – непростое время для аэропорта. Эта пора года связана с большими затратами на содержание взлетно-посадочной полосы, закупку химреагентов. К ней мы уже готовы полностью, – констатировал он.

Генеральный директор добавил, что сейчас осуществляется модернизация аэровокзального комплекса. 

– Если раньше мы могли обслуживать одновременно 19 рейсов, то сейчас – 24. В здании аэровокзала установлены новые эскалаторы, лифты. С институтом "Белгоспроект" будет разработана концепция развития приаэродромной территории, – сказал Вячеслав Хоронеко. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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