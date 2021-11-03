Национальный аэропорт Минск с начала года обслужил 2 млн пассажиров

Национальный аэропорт Минск с начала года обслужил два миллиона пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко во время пресс-конференции ко Дню работников гражданской авиации, пишет БЕЛТА.
Архивное фото
– На начало этого месяца мы перевезли уже 2-миллионного пассажира. Это, конечно, мало по сравнению с 2019 годом, но в такой довольно сложный период это тоже большой успех, – пояснил Вячеслав Хоронеко.
По итогам сентября аэропорт вышел на безубыточную работу.
Также гендиректор поделился планами по привлечению авиакомпаний и открытию новых рейсов.
– Уже работаем с авиакомпанией "Азимут". С 4 ноября начнутся полеты из Калуги. Авиакомпания "Скол" планирует приступить к выполнению чартерных рейсов на постоянной основе из Пскова в Минск, авиакомпания "Смарт-Авиа" – из Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Мурманска, авиакомпания "Икар" – из Калининграда, – пояснил он.
Вячеслав Хоронеко добавил, что в связи с непростой ситуацией в аэропорту были оптимизированы некоторые подразделения. Была оказана поддержка со стороны государства, в частности отсрочки по налогам, рассрочки по обязательным платежам. Помимо этого, были выделены средства на подготовку воздушной гавани к приближающейся зиме.
– Зима – непростое время для аэропорта. Эта пора года связана с большими затратами на содержание взлетно-посадочной полосы, закупку химреагентов. К ней мы уже готовы полностью, – констатировал он.
Генеральный директор добавил, что сейчас осуществляется модернизация аэровокзального комплекса.
– Если раньше мы могли обслуживать одновременно 19 рейсов, то сейчас – 24. В здании аэровокзала установлены новые эскалаторы, лифты. С институтом "Белгоспроект" будет разработана концепция развития приаэродромной территории, – сказал Вячеслав Хоронеко.