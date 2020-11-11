Нацбанк ожидает инфляцию по итогам 2020 года около 6 процентов

Правление Нацбанка приняло решение о сохранении на текущем уровне ставки рефинансирования и ставок по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков. Об этом сообщил сегодня Председатель Правления Нацбанка Павел Каллаур во время брифинга по итогам заседания Правления Национального банка по денежно-кредитной политике.
– Как и ранее, решение Правления основывается на среднесрочном прогнозе динамики потребительских цен, развитии экономики и денежно-кредитной сферы. В нем учтены складывающиеся тенденции в стране и в мире, обновленные прогнозы мировой экономики и стран – основных партнеров Беларуси.
Также Павел Каллаур сообщил подробнее о ключевых факторах, которые учитывались при принятии решения:
– Годовая инфляция ускорилась и по итогам октября составила 6,2 процента. Главным образом на рост цен повлияло произошедшее в августе ослабление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В первую очередь это отразилось в ценах на импортируемые товары непродовольственной группы. Ослабление белорусского рубля произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков.
По словам Председателя Правления Нацбанка в настоящее время ситуация на финансовом рынке стабилизируется. Так, в сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты.
– Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса. Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать. По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается на уровне около 6 процентов.
В дальнейшем прогнозируется постепенное замедление инфляционных процессов. К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню в 5 процентов. Этому будет способствовать преобладание продолжительных дезинфляционных факторов.
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Нацбанк ожидает инфляцию по итогам 2020 года около 6 процентов
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА