Нацбанк ожидает инфляцию по итогам 2020 года около 6 процентов

Также Павел Каллаур сообщил подробнее о ключевых факторах, которые учитывались при принятии решения:По словам Председателя Правления Нацбанка в настоящее время ситуация на финансовом рынке стабилизируется. Так, в сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты.В дальнейшем прогнозируется постепенное замедление инфляционных процессов. К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню в 5 процентов. Этому будет способствовать преобладание продолжительных дезинфляционных факторов.