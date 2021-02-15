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Наталья Кочанова провела встречу с сотрудниками БГУ

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова сегодня провела встречу с сотрудниками БГУ. Спикер верхней палаты Парламента напомнила, что прежде неоднократно встречалась в Белорусском государственном университете со студентами:


– Когда на приеме по личным вопросам ко мне обратились сотрудники Белорусского государственного университета с предложением о встрече, то я приняла решение сначала пообщаться с руководящим составом ведущего вуза страны  – с деканами факультетов, проректорами, ректором.


Наталья Кочанова обратила внимание, что все происходящее в столице – от экономики до общественно-политической ситуации – напрямую связано с ее работой в качестве уполномоченного Президента по Минску.


Общение между председателем Совета Республики и руководством вуза стало продолжением диалога студентов, преподавателей и власти в целом. Как отметил ректор БГУ Андрей Король, сама университетская среда в силу своей разнородности предполагает наличие диалога:

– Мы сегодня в вузе делаем очень много для того, чтобы выстроить полноценный диалог между всеми представителями университетского сообщества. Любой студент, сотрудник всегда может прийти к декану, проректору, ректору и обсудить волнующие вопросы. Мы стремимся выстроить постоянный диалог и безбарьерную коммуникацию. Другое дело, что современная общественно-политическая ситуация в стране и мире предполагает более откровенный разговор между всеми представителями университетского сообщества. Здесь есть необходимость поработать, и мы понимаем, где существуют эти болевые точки.


Фото: БЕЛТА
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