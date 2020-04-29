Пакет важных мер: Дмитрий Крутой — о направлениях господдержки экономики в условиях раcпространения COVID-19

Отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса, поддержат. Конкретные меры определены Указом № 143 «О поддержке экономики», который подписал Президент после детального обсуждения всех вопросов на тематическом совещании. Пакет мер широкий — от отсрочек и рассрочек уплаты налоговых кредитов до выплат пособий по временной нетрудоспособности. Кого поддержат и сколько на это будет потрачено средств — об этом нам рассказал первый заместитель Премьер-министра Дмитрий Крутой.



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Своевременная поддержка

— Дмитрий Николаевич, без преувеличения можно сказать, что подписанный Президентом указ ждали многие. Начиная от ИП и заканчивая руководителями крупных промышленных предприятий. Ведь в непростое время различным отраслям экономики без поддержки государства трудно обойтись. И по поручению Президента Правительство разрабатывало пакет мер, которые позволят нивелировать последствия, вызванные непростой эпидемиологической ситуацией в мире. Не секрет, что под угрозой оказались многие сферы, в основном, конечно, сфера услуг. Расскажите, пожалуйста, как определялся перечень отраслей, которым государство подставит плечо?

— Прежде чем перейти к отраслям, следует сказать, что совещание у Президента началось с рассмотрения итогов работы экономики в первом квартале года. По­дробно обсуждались все параметры с учетом той ситуации, которая у нас сложилась. Конечно, ВВП сократился на 0,3 процентного пункта, и примерно один пункт к нашим же квартальным прогнозам мы недотянули. В основном это вызвано циклическим шоком из-за внешних факторов, вызванных пандемией COVID-19, а также структурным шоком из-за продолжения действия российского налогового маневра. Плюс ко всему добавились проблемы на нефтяном рынке, когда уменьшились и физические объемы поставки нефти и когда велась постоянная борьба за цены. По сути, мы в первом квартале жили в условиях стопроцентного налогового маневра образца 2024 года. Также свое влияние оказало ослабление российского рубля, который в нашей корзине занимает серьезную долю. В совокупности все эти факторы наложили особый отпечаток на работу экономики, и Правительство было вынуждено оперативно с января-февраля переориентироваться на отрасли, которые не зависят от этих моментов, и сделать упор на их развитие. И я считаю, что у нас получилось.

В январе-феврале у сельского хозяйства темпы роста — 104,5 процента.

Если посмотреть на тех, кто вырос и кто прибавил, то это, в первую очередь, строительный сектор. Там темпы роста более 106 процентов. Жилья ввели на 10 процентов больше, чем в первом квартале прошлого года. Это, безусловно, также сельское хозяйство, которое тоже неплохим темпом сейчас растет — 104,5 процента. Это отрасли промышленности, которые завязаны на нашем местном сырье. Фармацевты очень хорошо воспользовались ситуацией и выросли почти на 105 процентов, деревообработка — 112 процентов, металлургия — 109 процентов, производство цемента — 110 процентов. Очевидно, что большая часть экономики успешно справилась с кризисными явлениями и прибавляла каждый месяц. Но есть и те, кто ощутил негативные последствия коронавируса. В первую очередь, это сфера услуг. И во время совещания Президент подробно интересовался состоянием дел по каждой отрасли.

По сути, негативные последствия мировой эпидемиологической ситуации первой на себе ощутила транспортная отрасль. Почти на 40 процентов упал пассажиропоток. У «Белавиа», например, 2300 рейсов из 3000 отменены. Часть работников Национального аэропорта, многих наших автомобильных перевозчиков находится в вынужденном простое из-за того, что просто нет заказов на их услуги. Дальше это, конечно, сфера туризма, это сфера спорта. Посещаемость объектов упала в разы. Естественно, это отразилось на выручке, на денежных потоках. И наниматели вынуждены отправлять своих работников в отпуска.

Президент четко неоднократно и до этого совещания, и на самом совещании говорил, что прямых денег у нас нет, и может возникнуть вопрос, с чем мы подошли к этому кризису и что у нас есть. Я считаю, что к тем условиям, в которых мы оказались, мы подошли с неплохими ресурсами. У нас максимальные за всю историю золотовалютные резервы. Несколько лет был профицитный бюджет, и из-за этого удалось накопить определенные валютные остатки. Но «вертолетных» денег мы раздавать не будем. Мы не печатаем банкноты, и у нас таких возможностей нет. И очевидно, для того, чтобы не разбалансировать экономику, этим заниматься не будем. И те ресурсы, которые у нас есть, мы постараемся максимально эффективно, максимально с умом использовать.

Меры поддержки экономики по итогу будут исчисляться в несколько процентов ВВП.



— Если внимательно изучить принятые в последнее время решения, то, следует признать, определенные меры поддержки в сложившейся ситуации уже оказываются.

— Действительно, уже есть пакет мер, которые приняты. К примеру, Президент разрешил предприятиям до конца года рассрочить выплату дивидендов за прошлый год. Эта серьезная мера позволила сохранить оборотные средства у наших организаций. Далее Правительство разрешило не начислять амортизацию. Конечно, мера непопулярная, которая может повлиять на объемы инвестиций и инвестиционные каналы. Но тем не менее я считаю, что в нынешней ситуации мы пошли на это осознанно. Далее с Нацбанком на 100 дней продлили срок завершения внешнеторговых операций. Наши экспортеры, которые столкнулись на многих рынках с закрытием и с невозможностью исполнить контрактные обязательства, получат возможность закрывать их без каких-либо штрафных санкций. С Верховным Судом договорились на ближайший квартал наложить мораторий на открытие новых дел об экономической несостоятельности и банкротстве.

Здравоохранение и социальная сфера в приоритете

— Если же говорить о пакете мер, определенных указом Президента, что принципиально важное в нем заложено и на что могут рассчитывать граждане?

— Всю поддержку можно условно разделить на несколько блоков. Первый и самый дорогой по деньгам — это, конечно, сфера здравоохранения. Сейчас мы вынуждены перераспределять очень серьезные бюджетные ресурсы. У нас в первом квартале бюджет был исполнен с профицитом на 200 млн рублей. Но примерно 350 млн рублей мы недополучили из-за проблем на нефтяном и калийном рынках. Тем не менее исполнили до копейки все свои социальные обязательства и выплаты по внешним долгам. Примерно 2,7 млрд рублей на это потратили. И вот в условиях такого сложного бюджета в любом случае на медицину практически в еженедельном режиме выделяем дополнительные средства. Это закупка оборудования, тест-систем, медикаментов и прочее. И решения Президента по увеличению доплат медикам, которые сегодня работают на передовой борьбы с коронавирусом, — все это стоит плюс 800 млн рублей. Мы попытаемся часть этих ресурсов заместить внешними источниками — работаем с нашими внешними партнерами.

Меры прямой поддержки медицины требуют порядка 800 миллионов рублей.



Второй большой блок — социальный. Это непосредственно поддержка граждан. Сейчас много различных оценок ВВП, падения мировой экономики, падения ключевых развитых экономик. Нам МВФ поставил падение ВВП почти на 6 процентов. На самом деле эти оценки очень условны. Ни один эксперт в мире не знает ни продолжительности, ни глубины кризиса. Но данные, которые действительно настораживают больше всего, — это данные Международной организации труда, которая считает, что примерно 1,3 млрд человек — а это практически 40 процентов рабочей силы мировой экономики — после кризиса может остаться без работы. И Президент ориентировал, что задача номер один — это сохранение рабочих мест, сохранение предприятий. По большому счету, все остальные задачи на сегодняшний день вторичны. Поэтому огромный социальный пакет, он важен. Уже принят ряд решений. Мы разрешили предприятиям все расходы на дезинфекцию зданий, на покупку защитных средств своим работникам включать в затраты и таким образом снижать долю налогов на прибыль, которые они потенциально могли заплатить. Уже принято решение по больничным листам для контактов первого и второго уровней. Президент также поддержал меру по больничным листам для родителей, у которых дети в возрасте до 10 лет оказались контактами первого или второго уровня. Они получают полноценные больничные и субсидию, которая есть.

Задача номер один — это сохранение рабочих мест и предприятий.



В рамках второго пакета, как его образно называют, Президенту доложены все меры, и он их концептуально одобрил. Мы заканчиваем согласование и, думаю, в ближайшие дни их внесем. Первые из них — когда наниматель получит возможность делать доплату своим работникам, которые находятся в простое по его инициативе или работают неполный рабочий день. Речь идет о доплате до уровня минимальной зарплаты — сегодня это 375 рублей. И доплата будет примерно 100—150 рублей на одного работника. Далее предусматривается поддержка безработных граждан, которые во втором квартале лишились работы. Они сегодня не очень хотят регистрироваться на бирже труда, потому что низкое пособие по безработице. Мы предложили Президенту увеличить это пособие до бюджета прожиточного минимума — это около 250 рублей. И если в течение 3 месяцев человек будет находиться на бирже, он будет получать это повышенное пособие. И мы ему два раза по законодательству будем предлагать работу. Необязательно по специальности. Учитывая ситуацию, он может выбрать любую работу и, получая повышенное пособие, быть определенным образом защищенным. Но это не касается работников, которые в этот период будут уволены по дискредитирующим обстоятельствам. На них эта мера распространяться не будет. Буквально по последним данным, у нас примерно на 15 000 за последние 2 недели уменьшилось количество вакансий. Т.е. люди из пострадавших отраслей очень активно переходят и ищут работу в других сферах деятельности.

И третья мера — это государственная адресная поддержка. Она будет касаться, в первую очередь, семей с детьми. И здесь тоже будет производиться доплата на одного члена семьи примерно в размере 50—55 рублей. На многодетную семью из 5 человек это плюс 250—300 рублей будет ежемесячно. На эти дополнительные меры у нас зарезервированы деньги. Всего предполагается потратить на эти меры 300 млн рублей.

Помощь бизнесу

— А что касается бизнеса и промышленности, на что они могут рассчитывать?

— Что касается пострадавших отраслей, то их перечень прописан в указе. Здесь из принципиальных — три меры. Две касаются местных органов власти. Они получат полномочия предоставлять налоговый кредит и арендные каникулы на 6 месяцев или снижать ставки имущественных налогов. И это будет определенная передышка для бизнеса, который в сложившейся ситуации сможет перегруппироваться. В подписанном указе предусмотрена также поддержка ИП и самозанятых граждан, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Они получили право пересчитать единый налог, который обычно платится заранее, на период, когда они не осуществляют по разным причинам свою деятельность. А местные органы власти получили, в свою очередь, право этот налог до двух раз уменьшить. Таким образом, ИП уже могут обращаться и в налоговые органы по месту учета, и к местным органам власти в отношении уменьшения ставок либо перехода на другую систему налогообложения, которую они посчитают наиболее адекватной в текущей ситуации.

Что касается крупного бизнеса, это более быстрый возврат НДС по перечню предприятий, который сформирует Правительство. Это существенная поддержка. Не будет разрыва в оборотных деньгах. В энергетическом блоке определено, что задолженность за энергоресурсы в иностранной валюте погашается по курсу рубля, установленному Нацбанком на 31 декабря 2019 года к иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы. Только за счет этой меры старые долги за энергоресурсы, которые накопились с 2016 по 2019 год, спишутся примерно на 20 процентов.

Кроме этого, Президентом было принято решение увеличить лимит гарантий. На 500 млн — это гарантии Правительства и на 700 млн — местных органов власти. По 100 млн на каждый регион. Эти деньги будут через банковский кредит распределены между наиболее пострадавшими заемщиками. На местном уровне это коммунальные предприятия и предприятия частной формы собственности. На правительственном уровне в рамках специальной комиссии вместе с Нацбанком мы будем рассматривать уже республиканские предприятия, которые наиболее пострадали. При этом отмечу, что мы будем рассматривать работу каждого крупного заемщика на предмет наличия у него антикризисной программы. Потому что никто через банковский канал дополнительные гарантии на них тратить не будет, если у них нет собственной адекватной антикризисной программы. Всех ориентируем: прежде чем прийти на эту группу в Правительство, следует хорошо поработать над своей собственной программой. А вот эту разницу, которую необходимо будет добавить, мы будем компенсировать за счет увеличенного лимита — по сути, госдолга.

— А что относительно очень острой для бизнеса темы отрицательных курсовых разниц?

— В указе, который подписал Президент, закреплено, что выбранный организацией порядок их налогового учета может быть изменен однократно в течение этого года и будет действовать в течение всего налогового периода. Плюс к этому мы в ближайшие дни внесем на рассмотрение Президенту еще одно предложение. Предлагается рассрочить те разницы, которые уже накопились, на период до конца 2022 года. То есть фактически на три года. Это тоже разгрузит оборотные средства наших организаций, и тем самым определенным образом улучшится их финансовое положение.

— И еще одна важная тема — стоимость аренды. Не все владельцы торговых центров и офисных зданий идут на уступки арендаторам. В этом смысле будут ли меры поддержки?

Банкам дано указание принять меры по предоставлению кредитных рассрочек частным арендодателям — владельцам ТЦ.

— Это была одна из острых дискуссионных норм указа. Но тем не менее документом вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Юрлицам и ИП-собственникам имущества рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки. Президент принял решение в отношении аренды госсобственности. При этом дана рекомендация и частным торговым центрам поступать таким же образом. Частные торговые центры говорят: мы готовы это делать. И на самом деле две трети из них действительно так поступают. Ведь никто не хочет терять своих клиентов и арендаторов. Но есть и такие, особенно из недавно введенных торговых центров, которые оказались в сложной ситуации. Они же взяли кредиты на строительство. И здесь цепочка удлиняется. И вместе с банками работаем. Нужно на цифрах в индивидуальном случае все смотреть. Банкам указание дано, чтобы они по отношению к частным арендодателям, которые построили новые торговые центры, приняли меры по предоставлению определенных кредитных рассрочек и отсрочек, чтобы они потом смогли зеркально принять аналогичные решения в отношении своих арендаторов. Я думаю, мы сможем удержать такую ситуацию.

— Раз уж заговорили о банках, какие меры предусмотрены для поддержки этого сектора?

— Надо сказать, что Нацбанк принял уже много мер. В первую очередь, это снижение пруденциального контроля за банками. Это позволяет поддерживать ликвидность банковской системы, а с другой стороны, заниматься постоянным поиском ресурсов. Потому что внешние лимиты, к сожалению, на сегодняшний день закрываются, портфели где-то «подсушиваются», и нам нужно постоянно искать ресурсы, чтобы работала формула: когда какая-либо организация погашает банковский кредит, она тут же могла бы эти деньги получить обратно по приемлемым ставкам. Собственно, на это нацелена сейчас вся работа банковской системы. На совещании с Президентом инициировалась тема специальных льготных зарплатных проектов для того чтобы сохранить коллективы. Конечно, в обычной ситуации, исходя даже из рыночных канонов, выдавать кредиты на зарплату — это плохое решение и плохая мера. Но сейчас, в существующей ситуации, для многих предприятий это стало бы хорошим инструментом, чтобы их поддержать, поэтому сейчас с банками думаем, как это все реализовать. Понятно, что оно не будет массовым. Но в точечных случаях мы будем к нему прибегать.

— Скажите, прорабатываются ли дополнительные меры поддержки?

— Отмечу, что все будет реализовываться в рамках объявленных пакетов мер. Есть и косвенные меры. Они прозвучали на совещании Президента. В частности, вместе с Парламентом инициировали вопрос автоматического продления на три месяца разрешительных документов. К примеру, если заканчиваются сроки действия паспорта, водительских прав, медицинских справок в этот период, то они будут автоматически продлеваться на три месяца. Глава государства эту меру поддержал, и сейчас перечень этих процедур мы оперативно готовим. И второй вопрос — это подготовка прогнозных и программных документов. Президент согласился на несколько месяцев отодвинуть их разработку и внесение и сосредоточиться на оперативных вещах.

Весь пакет поддержки экономики оценивается в 3—4 процента годового объема ВВП.



Средства найдутся

— Если взять финансовую сторону вопроса поддержки экономики, в какую сумму она оценивается?

— Наш ВВП — примерно 130 млрд рублей. Весь пакет поддержки стоит примерно 5—6 млрд рублей — и прямой, и косвенной. Поэтому на сегодняшний день это 3—4 процента годового объема ВВП. И я считаю, что это приемлемая цифра. По мере развития ситуации предстоят тактические корректировки, эта сумма может увеличиться. Будем предпринимать все усилия для того чтобы не допустить системного кризиса и обеспечить устойчивость экономического развития.

Сейчас активно работаем с международными организациями, Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком, правительствами отдельных стран с целью получения финансовой поддержки для восстановления после эпидемии коронавируса. Практически все из них уже получили наши заявки, и сейчас идет еженедельная работа, чтобы постараться привлечь ресурсы, разгрузить бюджет, поддержать устойчивость нашего государственного долга и возможности его рефинансирования в тех объемах, в которых мы планировали в начале года. Поэтому никто из них не отказал. Указ, который подписал Президент, мы будем всем анонсировать как пакет экономических мер, которые принимает руководство нашей страны для минимизации последствий кризиса. Поэтому я думаю, что здесь у нас тоже получится привлечь серьезные ресурсы. Если говорить о переговорах с МВФ, то в рамках нашей квоты это примерно 900 млн долларов, Всемирный банк — это переговоры примерно на 300 млн долларов, Европейский инвестиционный банк — тоже примерно 300 млн долларов. Суммарно около 2—2,5 млрд долларов мы сможем привлечь от внешних кредиторов.



sichevich@sb.by



Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА, БЕЛТА и Светланы КИСЛОЙ.

