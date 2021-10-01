Народные рецепты красоты: косметолог назвала полезные маски для лица, которые можно сделать в домашних условиях

Специалист остановилась на самых распространенных вариантах.Она действительно может оказывать лифтинг-эффект за счет того, что через несколько минут после нанесения на кожу яичный белок застывает. Он выступает в роли полимерной пленки, которая проявляется на коже после испарения влаги. Современные лифтинг-маски тоже содержат белковые вещества. Например, гидролизированный коллаген. Конечно, промышленная маска, скорее всего, сработает лучше, ее проще будет нанести и смыть, плюс у нее будет более приятный запах и недорогая цена.Чаще всего ингредиентами выступают яблоки, виноград и клубника. Такие маски позиционируются как освежающие и осветляющие. Эффект достигается за счет содержания в них фруктовых кислот. А мы знаем, что кожу периодически приходится поддерживать средствами на основе AHA-кислот с pH не ниже 3,5. В промышленных пилингах мы точно знаем концентрацию pH кислот, а про фрукты и ягоды так сказать нельзя. Кроме того, перечень кислот, которые содержат фрукты, довольно ограничен. Это лимонная, яблочная и винная кислоты. Но нет гарантии, что ваша кожа хорошо примет именно их. Возможно, ей больше подойдут молочная, гликолевая или миндальная кислота. Еще нужно быть уверенным, что у вас нет аллергии на фрукты и ягоды.Кефир содержит молочную кислоту, сахар, жирорастворимые витамины, спирт в небольшом количестве и витамины группы B. Он осветляет кожу и делает ее бархатистой (за счет наличия молочной кислоты), сужает поры (за счет спирта). Но есть одно но: кефирные грибки состоят из разнообразных молочнокислых стрептококков, и трудно сказать, насколько они полезны.Косметолог сделала следующий вывод: