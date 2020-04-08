Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+18 oC
USD: 2.55
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. НАН: оперативность получения космической информации возрастет

НАН: оперативность получения космической информации возрастет

Оперативность получения космической информации вырастет. Об этом sb.by рассказал директор УП «Геоинформационные системы» НАН Сергей Золотой. По его словам, в самое ближайшее время орбитальную группировку, в которую входят Белорусский космический аппарат и российский спутник "Канопус-В", пополнят другие спутники.

— В этом году НАН Беларуси и Роскосмос подписали соглашение о расширении орбитальной группировки. К этим двум спутникам присоединятся и другие «канопусы». Группировка будет насчитывать шесть космических аппаратов. Это позволит нам поднять оперативность получения информации на любой объект, который находится в зоне интересов.

По словам Сергея Золотого, сейчас с Роскосмосом дорабатываются положения о взаимодействии национальных операторов и готовятся соответствующие технические решения, которые позволят обеспечить эффективную работу этой орбитальной группировки.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Минобразования рекомендует выпускникам вместо запуска воздушных шаров посадить цветы и деревья
Министр по чрезвычайным ситуациям: «Центр безопасности» может заработать в Минске уже в этом году
В Климовичах столкнулось два Volkswagen. Пассажирку деблокировали спасатели
В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда
Минчанин оплачивал покупки в интернете картами иностранцев
Караник: Важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса
Литвин: заметно обострилась политика памяти
В Беларуси увеличили лимит по бесконтактным картам, которым можно воспользоваться без ПИН-кода
Почти 50 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
Депутаты рассмотрели новую редакцию закона о здравоохранении
Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается контролируемой
В Пинском районе поддержали бизнес снижением арендной платы
Данилович: победа в Великой Отечественной войне имеет огромное значение для белорусской государственности
В пятницу в Беларуси от -2 до +13, в воскресенье снова потеплеет до +18
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина
АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей
В Толочинском районе завфермой поймали на махинациях
Экспертная группа в Беларуси подготовит предложения по цифровым транспортным коридорам ЕАЭС
Николаев сообщил, что переболел пневмонией
мнение
Всеволод ШИМОВ
Евросоюз: мигрантам здесь не рады
Авторы
СКАНИРУЙТЕ