НАН: оперативность получения космической информации возрастет

Оперативность получения космической информации вырастет. Об этом sb.by рассказал директор УП «Геоинформационные системы» НАН Сергей Золотой. По его словам, в самое ближайшее время орбитальную группировку, в которую входят Белорусский космический аппарат и российский спутник "Канопус-В", пополнят другие спутники.

— В этом году НАН Беларуси и Роскосмос подписали соглашение о расширении орбитальной группировки. К этим двум спутникам присоединятся и другие «канопусы». Группировка будет насчитывать шесть космических аппаратов. Это позволит нам поднять оперативность получения информации на любой объект, который находится в зоне интересов.

По словам Сергея Золотого, сейчас с Роскосмосом дорабатываются положения о взаимодействии национальных операторов и готовятся соответствующие технические решения, которые позволят обеспечить эффективную работу этой орбитальной группировки.