Делегаты Всебелорусского собрания от Гомельской области высказали свое мнение о проекте Программы социально-экономического развития на предстоящие пять лет: намечены амбициозные и смелые планы развития. Это отмечает в своем Telegram-канале депутат Палаты представителей Ирина Довгало.
Она также подчеркнула, что для выполнения поставленных задач будут использованы различные инструменты. Среди них 36 государственных программ, в том числе отраслевые и региональные. Разработан и инфраструктурный план.
– На мой взгляд, приоритетными вопросами в развитии являются демография, инвестиции и молодежь, – написала Ирина Довгало.
Делегатами единодушно принята Резолюция Гомельского областного собрания. Именно этот документ гласит, что намеченные цели направлены на обеспечение мира, стабильности и безопасности, консолидацию общества, укрепление диалога и взаимного доверия между государством и обществом.
– Думаю, только при таких условиях можно говорить о развитии экономики, науки, раскрывать человеческий потенциал и укреплять семейные ценности, – поделилась мнением депутат.
Она добавила, что в сложившихся непростых условиях перед государством стоит задача сохранить социальную направленность. Специалист уверена, что эта цель будет достигнута.
– Все по плечу, если мы будем не просто идти, а двигаться вместе в одном направлении. Один в поле не воин – наша сила в единстве!
Фото: БЕЛТА
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Намеченные цели направлены на обеспечение мира, стабильности и безопасности – Довгало
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