Начался прием заявок на международный фестиваль "Арт-парад в Витебске"

Объявлено начало приема заявок на III Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске". Такая информация размещена на сайте Центра культуры "Витебск".
В конкурсной программе смогут участвовать творческие коллективы и исполнители в возрасте от 6 лет в номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальная музыка", "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла". Кроме того, появилась новая номинация "Оригинальный жанр", в которой представят цирковое и эстрадно-цирковое искусство, театры моды и теней, пародии, световое шоу и др.
Для участников проекта будут организованы мастер-классы от педагогов и членов жюри.
Для участия в "Арт-параде" нужно предоставить сведения о себе в соответствии с положением (опубликовано на сайте ЦК "Витебск") фестиваля по электронной почте ARTparad.vitebsk@gmail.сom. Заявки принимаются по 20 декабря текущего года.
"Арт-парад" проводят в Витебске с 2020 года. В 2022-м он состоится 7–9 января в смешанном формате: онлайн на YouTube и в концертных залах областного центра.
Фото Центра культуры "Витебск"