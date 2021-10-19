SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Начался прием заявок на международный фестиваль "Арт-парад в Витебске"

Начался прием заявок на международный фестиваль "Арт-парад в Витебске"

Объявлено начало приема заявок на III Международный фестиваль-конкурс "Арт-парад в Витебске". Такая информация размещена на сайте Центра культуры "Витебск".


В конкурсной программе смогут участвовать творческие коллективы и исполнители в возрасте от 6 лет в номинациях: "Вокал", "Хореография", "Инструментальная музыка", "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство и художественные ремесла". Кроме того, появилась новая номинация "Оригинальный жанр", в которой представят цирковое и эстрадно-цирковое искусство, театры моды и теней, пародии, световое шоу и др.

Для участников проекта будут организованы мастер-классы от педагогов и членов жюри.

Для участия в "Арт-параде" нужно предоставить сведения о себе в соответствии с положением (опубликовано на сайте ЦК "Витебск") фестиваля по электронной почте ARTparad.vitebsk@gmail.сom. Заявки принимаются по 20 декабря текущего года.

"Арт-парад" проводят в Витебске с 2020 года. В 2022-м он состоится 7–9 января в смешанном формате: онлайн на YouTube и в концертных залах областного центра.

Фото Центра культуры "Витебск"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы