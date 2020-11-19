Начальник Объединенного штаба ОДКБ отметил качественную подготовку прошедшего в Беларуси учения «Нерушимое братство»

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В частности, говоря о совместной подготовке в 2020 году, Анатолий Сидоров отметил:Начальник Объединенного штаба ОДКБ констатировал: ни в подготовке совместных мероприятий с точки зрения методики, ни в действиях обучаемых органов управления и войск при проведении совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки проблемных вопросов не выявлено. Основная проблема в текущем году заключалась в возможности прибытия участников учений на территории государств в связи с ограничениями по COVID-19 и необходимостью проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавируса в районах учений.На заседании, прошедшем под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России – первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова, были обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в Кавказском, Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ. С докладами выступили представители генеральных штабов вооруженных сил Беларуси, Армении, Кыргызстана. Начальник Объединенного штаба ОДКБ проинформировал членов Военного комитета об основных итогах военного сотрудничества государств – членов ОДКБ и направлениях его развития на среднесрочную перспективу.