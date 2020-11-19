Начальник Объединенного штаба ОДКБ отметил качественную подготовку прошедшего в Беларуси учения «Нерушимое братство»

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров отметил качественную подготовку прошедшего в Беларуси миротворческого учения «Нерушимое братство». Об этом он сказал сегодня на заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ, которое состоялось в формате видеоконференции, сообщается на официальном сайте Организации Договора о коллективной безопасности.
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В частности, говоря о совместной подготовке в 2020 году, Анатолий Сидоров отметил: «Качественно были подготовлены и проведены стратегическая командно-штабная тренировка на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ, специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2020» и командно-штабная тренировка с командованием КСОР ОДКБ на территории России, а также командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство –2020» на территории Беларуси».
Начальник Объединенного штаба ОДКБ констатировал: ни в подготовке совместных мероприятий с точки зрения методики, ни в действиях обучаемых органов управления и войск при проведении совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки проблемных вопросов не выявлено. Основная проблема в текущем году заключалась в возможности прибытия участников учений на территории государств в связи с ограничениями по COVID-19 и необходимостью проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавируса в районах учений.
На заседании, прошедшем под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России – первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова, были обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в Кавказском, Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ. С докладами выступили представители генеральных штабов вооруженных сил Беларуси, Армении, Кыргызстана. Начальник Объединенного штаба ОДКБ проинформировал членов Военного комитета об основных итогах военного сотрудничества государств – членов ОДКБ и направлениях его развития на среднесрочную перспективу.
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Начальник Объединенного штаба ОДКБ отметил качественную подготовку прошедшего в Беларуси учения «Нерушимое братство»
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ