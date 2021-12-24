Наборы для творчества, техника и косметика. Что подарить маме на Новый год

Все для творчества

Необычная косметика

Домашняя техника

Больше экстрима

Для того чтобы творить, необязательно быть профессионалом. Главное – желание! Если мама усидчивая и скрупулезная, ей может прийтись по душе вышивка (попробуйте алмазную) или картина по номерам. А если не хочется учиться чему-то новому самостоятельно, подарите маме сертификат на пробное занятие вокалом или рисованием.Вариант для дам. Многие из нас наверняка знают о современной косметике (неважно, уходовой или декоративной) больше, чем наши мамы. Так почему бы не приоткрыть им дверь в этот мир? Порадуйте маму патчами для глаз против морщин, пузырящимися масками для лица или палеткой с разными оттенками хайлайтера.Практичные подарки никогда не помешают. Любительницам готовить понравится всевозможная кухонная техника: ручной блендер, бутербродница, вафельница. Тем, кто любит делать необычные прически, подойдет фен с разными насадками или плойка. Ну а универсальный подарок, если говорить о технике для дома, – робот-пылесос.Если ваша мама из тех, кто в выходной не будет сидеть дома, а пойдет в поход, порадуйте ее необычными активностями. Можно организовать совместную поездку в горнолыжный комплекс, подарить маме сертификат на прыжок с парашютом. А если нужен менее травмоопасный вариант, обратите внимание на конные прогулки.