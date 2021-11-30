На ж/д станции Витебск ликвидирована утечка сжиженного пропана

В 18:50 спасателям от диспетчера железнодорожной станции Витебск поступила информация об обнаружении утечки сжиженного пропана из цистерны.При осаживании вагонов составитель поездов обнаружил шипение в цистерне со сжиженным пропаном. Для устранения утечки к месту инцидента прибыла аварийная группа. Для обеспечения безопасности на месте проведения работ дежурили подразделения химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь".Течь цистерны устранена. В результате происшествия никто не пострадал. Угроза загрязнения окружающей среды отсутствовала.По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины утечки.