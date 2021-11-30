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  2. На ж/д станции Витебск ликвидирована утечка сжиженного пропана

На ж/д станции Витебск ликвидирована утечка сжиженного пропана

Случай произошел 29 ноября, сообщает Витебское областное управление МЧС. 

Фото: МЧС

В 18:50 спасателям от диспетчера железнодорожной станции Витебск поступила информация об обнаружении утечки сжиженного пропана из цистерны.

При осаживании вагонов составитель поездов обнаружил шипение в цистерне со сжиженным пропаном. Для устранения утечки к месту инцидента прибыла аварийная группа. Для обеспечения безопасности на месте проведения работ дежурили подразделения химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь".

Течь цистерны устранена. В результате происшествия никто не пострадал. Угроза загрязнения окружающей среды отсутствовала. 

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины утечки. 
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