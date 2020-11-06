На юго-востоке Минска открыли новое место для семейного отдыха – водный объект «Запруда»

Объект представляет собой благоустроенную территорию с пешеходными дорожками, лавочками и малыми архитектурными формами вокруг небольшого водоема площадью около 0,3 га на окраине жилого района на юго-востоке Минска.– рассказала корреспонденту sb.byВ церемонии открытия «Запруды» принял участие– подчеркнул он, заметив, что на создание объекта не привлекались бюджетные средства. ؙНад созданием «Запруды» несколько месяцев трудились работники УП «Зеленстрой Заводского района Минска», помощь оказывали и другие предприятия различных форм собственности. Береговая зона была расчищена от зарослей, пешеходная инфраструктура и другие объекты – места для памятных фотосъемок, детская площадка, пирсы, плавучий домик для птиц и другие – создавались с нуля.В следующем году в Заводском районе планируют заняться благоустройством еще одного водного объекта. Какого – пока не сообщается.Кстати, ранее территория современного микрорайона Шабаны и прилегающих к нему земель не представляла собой окраину города, граничащую с промзоной. Несколько веков назад эти земли принадлежали роду князей Друцких-Горских. В 1557 году королевские ревизоры провели разграничение земель, принадлежавших Минску и поветовой шляхте. Здесь размещалось имение Тростенец. Земли Тростенца начинались у речки Словти (историческое название реки Тростянки, что протекает мимо Шабанов, шли до Могилевской дороги и дальше вдоль речки Словти до сельца Егница (видимо, нынешний населенный пункт Ельница). Сохранились сведения, что в начале XX века из-за синей чистой воды реки местное население называло ее Синявкой. Так что открытие «Запруды» – это своего вода возвращение важной роли водных объектов для жителей этих мест.