На юго-востоке Минска открыли новое место для семейного отдыха – водный объект «Запруда»

Новое место для семейного отдыха – водный объект «Запруда» – торжественно открыли в пятницу в столичном микрорайоне Шабаны.
Объект представляет собой благоустроенную территорию с пешеходными дорожками, лавочками и малыми архитектурными формами вокруг небольшого водоема площадью около 0,3 га на окраине жилого района на юго-востоке Минска.
– Жители Шабанов давно просили оборудовать такую зону отдыха у воды, – рассказала корреспонденту sb.by начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района города Минска Валентина Папкова. – К пожеланиям горожан прислушались. Надеемся, местные жители будут довольны.
В церемонии открытия «Запруды» принял участие заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
– Каждый уголок нашей столицы должен быть в идеальном состоянии, – подчеркнул он, заметив, что на создание объекта не привлекались бюджетные средства. ؙ– Прекрасно, когда субъекты хозяйствования понимают: красота, чистота и уют вокруг зависят не только от коммунальных служб, но и от них самих.
Над созданием «Запруды» несколько месяцев трудились работники УП «Зеленстрой Заводского района Минска», помощь оказывали и другие предприятия различных форм собственности. Береговая зона была расчищена от зарослей, пешеходная инфраструктура и другие объекты – места для памятных фотосъемок, детская площадка, пирсы, плавучий домик для птиц и другие – создавались с нуля.
В следующем году в Заводском районе планируют заняться благоустройством еще одного водного объекта. Какого – пока не сообщается.
Кстати, ранее территория современного микрорайона Шабаны и прилегающих к нему земель не представляла собой окраину города, граничащую с промзоной. Несколько веков назад эти земли принадлежали роду князей Друцких-Горских. В 1557 году королевские ревизоры провели разграничение земель, принадлежавших Минску и поветовой шляхте. Здесь размещалось имение Тростенец. Земли Тростенца начинались у речки Словти (историческое название реки Тростянки, что протекает мимо Шабанов, шли до Могилевской дороги и дальше вдоль речки Словти до сельца Егница (видимо, нынешний населенный пункт Ельница). Сохранились сведения, что в начале XX века из-за синей чистой воды реки местное население называло ее Синявкой. Так что открытие «Запруды» – это своего вода возвращение важной роли водных объектов для жителей этих мест.
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На юго-востоке Минска открыли новое место для семейного отдыха – водный объект «Запруда»
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