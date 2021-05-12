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  2. На ярмарке вакансий 13 мая наниматели Минска предложат более 500 рабочих мест

На ярмарке вакансий 13 мая наниматели Минска предложат более 500 рабочих мест

Более 500 вакансий будет доступно соискателям во время электронной ярмарки вакансий с участием предприятий Минска, сообщает БЕЛТА.


Согласно информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, ознакомиться с актуальными предложениями можно в период с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Предложения по трудоустройству поступят от "Минсктранса" (один филиал), ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", МТЗ, "Белмедпрепараты", "Белсоюзпечать" и других.

Во время ярмарки соискатели смогут подробно изучить вакансии и условии труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.

Фото: БЕЛТА
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