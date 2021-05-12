Более 500 вакансий будет доступно соискателям во время электронной ярмарки вакансий с участием предприятий Минска, сообщает БЕЛТА.
Согласно информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, ознакомиться с актуальными предложениями можно в период с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Предложения по трудоустройству поступят от "Минсктранса" (один филиал), ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", МТЗ, "Белмедпрепараты", "Белсоюзпечать" и других.
Во время ярмарки соискатели смогут подробно изучить вакансии и условии труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.
Фото: БЕЛТА
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На ярмарке вакансий 13 мая наниматели Минска предложат более 500 рабочих мест
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