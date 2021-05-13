На выставке «Лесдревтех-2021» 20–23 мая представят достижения лесной и деревообрабатывающей промышленности

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, – отметилаЧто касается деловой программы, то ожидается, что во время нее эксперты отрасли обсудят производство и реализацию древесного топлива, обеспечение лесопродукцией внутреннего рынка страны, поставку пиломатериалов в строительные торговые сети.Большая часть экспозиции разместится на площадке у выставочного центра. Там пройдет ярмарка лесопродукции, мастера-резчики удивят умением вырезать скульптуры бензопилой, будет предоставлена возможность тест-драйва малогабаритной колесной техники для приусадебных участков.