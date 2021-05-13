Достижения и тенденции в области техники и технологии выращивания и заготовки леса, оборудования и инструмента для деревообрабатывающей промышленности, а также другие технические новинки покажут участникам и гостям международной специализированной выставки «Лесдревтех-2021». Мероприятие пройдет 20–23 мая в «Минск-Арене».
Фото: БЕЛТА
– Выставка «Лесдревтех-2021» –традиционное мероприятие, которое по формату можно сравнить с фестивалем. Это не только масштабная выставка техники, деревообрабатывающего оборудования, но и возможность увидеть достижения отрасли лесного хозяйства, оценить продукцию профильных предприятий, купить ее. Выставка – первая в этом году, которую полноправно можно назвать международной. В ней примут участие около 70 предприятий из Беларуси, России, Польши, Германии, Италии, Чехии, Словении и других стран. Заявки принимаем до сих пор, так что число участников может возрасти. Уже заявились крупнейшие промышленные холдинги, производители и поставщики деревообрабатывающего оборудования, – отметила заведующая сектором научно-промышленных проектов-руководитель проекта «Лесдревтех» РУП «Национальный выставочный центр «Белэкспо» Любовь Смирнова.
Что касается деловой программы, то ожидается, что во время нее эксперты отрасли обсудят производство и реализацию древесного топлива, обеспечение лесопродукцией внутреннего рынка страны, поставку пиломатериалов в строительные торговые сети.
Большая часть экспозиции разместится на площадке у выставочного центра. Там пройдет ярмарка лесопродукции, мастера-резчики удивят умением вырезать скульптуры бензопилой, будет предоставлена возможность тест-драйва малогабаритной колесной техники для приусадебных участков.
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На выставке «Лесдревтех-2021» 20–23 мая представят достижения лесной и деревообрабатывающей промышленности
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