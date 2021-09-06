На выезде из Литвы в Беларусь зарегистрированы сбои в подаче транспорта

Сбои в подаче транспорта, направляющегося на выезд из Литвы в Беларусь, зарегистрированы в литовских пунктах пропуска "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас" (с белорусской стороны "Каменный Лог", "Котловка", "Бенякони" и "Привалка" соответственно).По данным литовских контролирующих служб на границе, в программных экспортных продуктах Литвы произошли сбои, что стало причиной нарушения ритмичности оформления большегрузов. Так, из пункта пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") на белорусскую сторону сегодня подана только половина транспортных средств от числа, установленного международными договоренностями, а из пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог")всего треть.Согласно актуальной на 18:00 информации, в очереди на выезд из Литвы скопилось по меньшей мере 880 грузовых транспортных средств. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ГПК.