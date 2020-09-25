На втором энергоблоке БелАЭС дан старт испытаниям систем безопасности реакторной установки

Напомним, БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200, суммарная мощность которых достигает 2400 МВт, строится около Островца в Гродненской области. Запустить первый энергоблок на станции планируют 7 ноября текущего года, второй – в 2022-м.