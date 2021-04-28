На военной кафедре БГТУ с сентября смогут проходить обучение до 250 студентов

Военная кафедра в БГТУ начала функционировать с 1 марта. Ее штат на 2021/22 учебный год составляет 9 человек, из них 6 военнослужащих. Набор на военную кафедру осуществляется по двум военно-учетным специальностям: «Боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений на боевых машинах пехоты» (набор в 2021 году – 150 человек, дополнительно можно набирать до 30 человек) и «Организация общевойскового тылового обеспечения» (набор в 2021 году – 60 человек, дополнительно можно набирать до 12 человек).Согласно разработанным и утвержденным документам, студенты 1 курса с 4-летним обучением и 2 курса с 5-летним обучением имеют право участвовать в конкурсе для обучения на военной кафедре, критериями для проведения конкурса являются справка о годности для обучения по состоянию здоровья и средний балл за зимнюю экзаменационную сессию. Срок обучения – 2 года (непрерывно), по окончании студенты в обязательном порядке убывают на итоговую практику в воинскую часть на один месяц, там же сдают выпускной экзамен, принимают Воинскую присягу. После окончания университета и получения диплома о высшем образовании студенту присваивается первое звание – лейтенант запаса.По словам начальника военной кафедры полковника Александра Зеленкевича, к настоящему моменту реализован комплекс мероприятий по формированию материально-технической базы военной кафедры в цокольном этаже учебного корпуса № 5 университета в Минске, а также в учебном корпусе и боксах для хранения учебной автомобильной и лесоинженерной техники в Негорельском учебно-опытном лесхозе. К концу апреля материально-техническая база сформирована на 90 процентов. В ближайшее время предстоит, в частности, разработать, согласовать и утвердить учебные программы военной подготовки, учебно-методическую документацию для проведения занятий, а также разработать предложения по организации проведения учебных занятий в зависимости от формирования учебных групп и совместно с деканами факультетов организовать дополнительную информационно-разъяснительную работу по вопросам обучения на военной кафедре со студентами 1-х курсов.Белорусский государственный технологический университет является ведущим вузом страны в лесной, химической и полиграфической отраслях, а также базовой организацией государств –участников СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности и полноправным членом Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности.