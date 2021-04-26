На Витебщине противокоронавирусной вакциной защищено более 30 тысяч человек

Антивакционное лобби, которое, как реакция на любую новинку, порой проявляется среди скептиков, имеет место. Однако опасения беспочвенны, об этом говорят пациенты и врачи, испытавшие защиту на себе. Напомним, среди прочих «Спутником V» привился народный врач Беларуси, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов. При этом и китайская вакцина, по его словам, работает отлично, гипертермические реакции для нее менее характерны, чем для «Спутник V». Но российская – с высокой гарантией выработки иммунитета (91 процент)., – комментирует. –На Витебщине, как и в других регионах, в ход идет «Спутник V», созданный по трансферу технологий на белорусском предприятии «Белмедпрепараты». Напомним, первым его промышленным образцом привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Людмила Ковалева отмечает, что в регионе проводят вакцинацию все центральные районные больницы, препараты поставляются по всей области. Участвуют в кампании лечебные структуры, где есть возможность сохранить холодовую цепь. В сельскую местность преимущественно выезжают специальные бригады из райцентра и, согласно спискам, защищают в тот же день., – дает раскладКак и прежде, на особом контроле защита уязвимых категорий, однако уже могут присоединяться остальные желающие. Шесть партий профилактических препаратов поступило в регион, со следующей широкий охват получат ФАПы, для этого сформированы выездные бригады, идет дооснащение дополнительным оборудованием, в том числе морозильными камерами для транспортировки. Китайской вакциной на Витебщине активно прививались жильцы пансионатов, поддерживал профилактическую кампанию комитет по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома.