На участке автодороги Минск – Гродно вблизи деревни Тарасово сегодня временно ограничат движение

Движение всех видов транспортных средств будет ограничено с 20:00 до 21:30 на 12-м км автодороги Минск – Гродно (проезжая часть в направлении Гродно) вблизи деревни Тарасово Минского района.Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации заранее.