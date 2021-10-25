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  2. На участке автодороги Минск – Гродно вблизи деревни Тарасово сегодня временно ограничат движение

На участке автодороги Минск – Гродно вблизи деревни Тарасово сегодня временно ограничат движение

На участке автодороги Минск – Гродно вблизи деревни Тарасово сегодня запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Об этом сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.

Фото: БЕЛТА

Движение всех видов транспортных средств будет ограничено с 20:00 до 21:30 на 12-м км автодороги Минск – Гродно (проезжая часть в направлении Гродно) вблизи деревни Тарасово Минского района.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации заранее.
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