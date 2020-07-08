На ЦТ по химии нарушений не зафиксировали

Централизованное тестирование по химии прошло без нарушений. Об этом заявил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

На испытание по этому предмету записались 11,4 тысячи человек. «Не явились 6,3% из зарегистрированных абитуриентов. Не прошли по медпоказаниям три человека. Удаленных за нарушения нет», – цитирует Миксюка БЕЛТА.

Следующим тестированием станет испытание по физике, запланированное на 10 июля. Всего в ЦТ планируют принять участие свыше 64 тысяч абитуриентов.