По итогам предпоследних торгов на этой неделе российский рубль подешевел, а евро и доллар подорожали. Информация о новых курсах опубликована на официальном сайте БВФБ.
Доллар подорожал на BYN 0,0206 и теперь стоит BYN 2,4386.
Евро укрепился на BYN 0,0247 до BYN 2,866.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0236 и сейчас оценивается в BYN 3,3226 за сотню.
Вчера российский рубль также подешевел, евро и доллар подорожали.
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На торгах 30 июля российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали
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