По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже российский рубль подешевел, а евро и доллар подорожали. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте биржи.
Доллар подорожал на BYN 0,0077 и теперь стоит BYN 2,418.
Евро укрепился на BYN 0,0132 до BYN 2,8413.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0049 и сейчас оценивается в BYN 3,3462 за сотню.
Вчера белорусский рубль подешевел по отношению ко всем трем основным валютам.
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Биржа: 29 июля российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали
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