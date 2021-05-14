По итогам предпоследних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар и евро стали дешевле, а российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро ослаб на BYN 0,0023 и теперь оценивается в BYN 3,0596.
Доллар упал на BYN 0,0071 – до BYN 2,5256.
Российский рубль вырос на BYN 0,008 и сейчас стоит BYN 3,4142 за сотню.
Вчера доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
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На торгах 14 мая доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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