По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе белорусский рубль окреп к трем основным валютам. О новых курсах проинформировали на сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,021 и сейчас стоит BYN 3,0212.
Доллар стал дешевле на BYN 0,005 и теперь оценивается в BYN 2,5613.
Российский рубль ослаб на BYN 0,0091 – до BYN 3,4578 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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На торгах 14 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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