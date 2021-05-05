На сайте Комитета государственного контроля появилась онлайн-панель обратной связи, в которой можно сообщить о завышении стоимости лекарственных препаратов в аптечной сети, сообщает БЕЛТА.
– Если вам известно о фактах завышения цен на лекарства в аптечных сетях, вы можете заполнить специальную форму (с указанием наименования и адреса аптеки, названия лекарственного средства) для информирования работников КГК. Представители контрольного ведомства проверят эти сведения и в случае подтверждения фактов примут меры в соответствии с действующим законодательством, – отметили в пресс-службе ведомства.
Вместе с тем в КГК обратили внимание, что информация предоставляется анонимно и без регистрации.
Опубликовано:
679
На сайте КГК можно сообщить о завышении стоимости лекарств
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter