На полигоне Обуз-Лесновский проходит командно-штабное учение с 120-й гвардейской отдельной механизированной бригадой

На полигоне Обуз-Лесновский сегодня началось командно-штабное учение с 120-й гвардейской отдельной механизированной бригадой, которое продлится до 14 октября. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
«Цель учения – проверить готовность управления, воинских частей и подразделений бригады к выполнению задач по предназначению, а также совершенствовать практические навыки командиров в организации оборонительного боя», – говорится в сообщении.
Учение проводится в два этапа.
Сегодня начался первый этап, в ходе которого управление и воинские части бригады отработают вопросы организации оборонительного боя и взаимодействия в интересах решения поставленных задач.
В общей сложности в учении задействовано около 900 военнослужащих, 28 танков, 35 боевых бронированных машин, 15 реактивных систем залпового огня.
Учение проводится под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Александра Науменко.
Фото: Министерство обороны