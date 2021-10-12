На полигоне Обуз-Лесновский проходит командно-штабное учение с 120-й гвардейской отдельной механизированной бригадой

, – говорится в сообщении.Учение проводится в два этапа.Сегодня начался первый этап, в ходе которого управление и воинские части бригады отработают вопросы организации оборонительного боя и взаимодействия в интересах решения поставленных задач.В общей сложности в учении задействовано около 900 военнослужащих, 28 танков, 35 боевых бронированных машин, 15 реактивных систем залпового огня.Учение проводится под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Александра Науменко.Фото: Министерство обороны