На первом в Беларуси электроралли победила семейная пара

В канун Дня машиностроителя состоялось «Minsk ELECTRO-2021» – первое в стране электроралли. Одиннадцать экипажей на электромобилях проехали 75-километровую дистанцию по Минску и Минской области. Об итогах состязания рассказал судья по спорту национальной категории, судья Белорусской автомобильной ассоциации Павел БАГЛАЙ.

Дождливая погода и недостаток опыта не помешали всем 11 экипажам успешно добраться до финиша, правда, далеко не все прошли маршрут без отклонений. В ралли принимали участие такие модели автомобилей, как Honda Clarity, Ford Mustang Mach-E, Joylong electric F5, BMV i3 rex, BYD TANG EV600, Chevrolet Spark EV, различные модели Geely и опытные образцы, разработанные в Национальной академии наук Беларуси.

Первое место завоевал семейный экипаж: водитель Мария Ледовская и штурман Павел Вашкевич. Кстати, Мария – единственная женщина-пилот в этой гонке. Привела к победе команду машина Geeely Geometry C. А вот единственным штурманом – представительницей слабого пола на соревновании оказалась Ольга Жос. Вместе с водителем Андреем Либманом на Chevrolet Spark EV они получили второй приз. Алексей Савин и Дмитрий Александров на BYD TANG EV600 заняли третье место.

– Подобные мероприятия с автомобилями с бензиновыми моторами проводятся в стране давно, – прокомментировал Павел Баглай. – Часть нынешних пилотов и штурманов участвовали в них раньше. Поэтому у них была практическая подготовка, которая обеспечила преимущество при ориентировании. В частности, победу одержал семейный экипаж, который не первый раз участвует в соревнованиях автомобилистов.

Зачетные очки участники гонки получали за несколько направлений: общий зачет, соревнование штурманов и пилотов. Преимущество оказалось у экипажей, получивших меньше штрафов по ходу гонки. За каждый промах плюсовалось штрафное время. В итоге победители получили 14 минут 45 секунд штрафа, а команда, занявшая последнее место, – 2 часа 40 минут 5 секунд.

Напомним, что в открытии ралли принимали участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, Первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик и генеральный директор завода "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский. Всего в стране уже более 4,5 тысячи электромобилей. Организаторами мероприятия выступили Национальная академия наук Беларуси, Министерство транспорта Республики Беларусь, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, Белорусская автомобильная федерация и Центр контраварийной подготовки.