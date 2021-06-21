Организаторы Олимпиады в Токио установили лимит в 10 тысяч местных зрителей и не более 50 процентов от заполняемости спортобъектов на соревнованиях, пишет ТАСС.
– Мы установили лимит на уровне 10 тысяч зрителей и не более 50 процентов от заполняемости объектов, – заявила министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпиады и Паралимпиады, в ходе пресс-конференции. – Касательно мер по предoтвращению заражений коронавирусом, мы, в частности, будем призывать бoлельщиков всегда нoсить защитные маски, не разгoваривать громко, а также предпримем действия по недoпущению скoпления людей.
При этом ранее появилась информация, что зрители вообще могут быть не допущены на спортивные объекты, если во время Олимпиады и Паралимпиады будет действовать режим ЧС из-за коронавируса. Пока он снят.
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На Олимпиаде в Токио установлен лимит в 10 тысяч местных зрителей
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