На Новый год в белорусских санаториях ожидается стопроцентная заполняемость

Система санаторно-курортного лечения Беларуси работает в режиме санитарно-эпидемиологического благополучия. Об этом сообщил Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

– За прошлую неделю в санатории зафиксирован лишь один случай заболевания коронавирусом. Он локализован, дальше инфекция не распространилась. Притом что сейчас в санаториях отдыхают почти 17 тысяч человек и почти 13 тысяч – работают. Уровень вакцинации работников превысил 72 процента, а медработники вакцинированы практически стопроцентно.

Эта информация особенно актуальна в преддверии новогодних праздников: спрос на их проведение в белорусских санаториях превышает предложение. К наплыву отдыхающих все готовы, санаторные учреждения будут работать с максимально допустимой заполняемостью.

– Основная масса отдыхающих заедет 30–31 декабря. Продолжительность тура составит в среднем десять дней. Ожидается большое количество иностранных граждан – в основном из России. Многие будут с детьми, ушедшими на зимние каникулы, так что на этот период разработаны специальные оздоровительные программы и для взрослых, и для детей, – рассказал Геннадий Болбатовский.

Все санатории предложат новогодние банкеты. Воспользоваться этим планируют около 80 процентов отдыхающих. Стоимость услуг сопоставима с ценами прошлого года и составит 65 рублей за один койко-день. Банкет обойдется от 100 рублей с человека в зависимости от учреждения. Запланированы также множество мероприятий, концерты артистов и коллективов художественной самодеятельности.