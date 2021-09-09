На МКС сработала аварийная сигнализация

Аварийная сигнализация в модуле "Звезда" российского сегмента МКС сработала сегодня рано утром. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса.
"В 04:55 (МСК) в служебном модуле ["Звезда"] российского сегмента Международной космической станции во время автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления, в результате чего и был дан аварийный сигнал", – уточнили в госкорпорации.
Как рассказали в пресс-службе, для установления причины была включена система очистки воздуха.
"Для ликвидации возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы (АФОТ) – средство бортовой очистки воздуха. После очистки космонавты продолжили режим ночного отдыха", – прокомментировали в госкорпорации.
Космонавты продолжают штатную подготовку к выходу в открытый космос, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"По данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают в обычном режиме, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям", – отметили в корпорации.
Фото: NASA