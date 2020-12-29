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  2. На Минщине планируют активизировать и упростить продажу участков под строительство в регионах

На Минщине планируют активизировать и упростить продажу участков под строительство в регионах

Жилищное строительство в центральном регионе путем продажи земельных участков должно найти широкое развитие не только в Пристоличье. Такую задачу перед руководителями районов и депутатским корпусом сегодня поставил председатель Минского облисполкома Александр Турчин и аргументировал свою позицию: 


- Мы должны в ближайшей перспективе сформировать в каждом сельсовете перечень земельных участков под строительство не только для нуждающихся, но и всех желающих купить эту землю. Каждый потенциальный покупатель должен видеть эти предложение: участки, их кадастровую стоимость.

Касаемо жилищного строительства, Александр Турчин считает целесообразным не развивать масштабные стройки в Минском районе. Они создают огромное количество проблем. 

- У нас реализуются проекты по развитию транспортной инфраструктуры, - напомнил губернатор. - На мой взгляд надо активно развивать строительство в районных центрах, которые расположены на разном удалении от Минска. Но при этом обладают развитой инфраструктурой. И не будет такого, как на примере Минского района, когда жилье построено, а затем начинаются бесконечные жалобы на отсутствие детских садов, школ, поликлиник. И мы вынуждены вкладывать огромнейшие средства, создавая эту инфраструктуру. 

Службы облисполкома и депутаты озадачены разработать наиболее эффективный механизм для реализации таких участков. Чтобы для покупателей эта процедура была максимально доступной и удобной. 

Фото: БЕЛТА
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