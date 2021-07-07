Число погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке увеличилось до 19. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
– Спасателями было обнаружено 19 тел. Предполагается, что для опознания некоторых из них нужна будет генетическая экспертиза. Пока что удалось опознать одного погибшего, – пояснил собеседник.
Известно, что на борту было 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей.
В МЧС подтвердили обнаружение фрагментов 19 тел погибших.
– По итогам поисковой операции у берегов Камчатки обнаружены фрагменты еще десяти тел погибших. Итого найдены фрагменты 19 тел. Работы, отягощенные штормом, продолжаются, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю
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На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших
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