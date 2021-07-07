На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших

– пояснил собеседник.Известно, что на борту было 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей.В МЧС подтвердили обнаружение фрагментов 19 тел погибших.– прокомментировали в пресс-службе ведомства.Фото ГУ МЧС по Камчатскому краю