На Крите произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 случилось сегодня на греческом острове Крит. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Геологическую службу США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 04:48 по времени UTC (07:48 мск). Эпицентр располагался в четырех километрах к северо-западу от города Аркалохорион. Очаг залегал на глубине десять километров.
По информации Европейского сейсмологического центра (ESMC), магнитуда землетрясения составляла 5,2, а его эпицентр находился в 18 километрах к юго-востоку от города Ираклион.
Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.
На острове также произошло землетрясение в понедельник, 27 сентября. Известно, что в результате бедствия погиб минимум один человек, девять были ранены.
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